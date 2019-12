Kim e Trump | c' eravamo tanto amati Pyongyang prosegue i test

huffingtonpost

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’escalation è davanti agli occhi. Sono lontani i tempi dell’incontro fra Kim Jong-un e Donald, i sorrisi, le strette di mano e il simbolico passaggio del 38° Parallelo da parte del presidente americano. I negoziati sul nucleare sono in una fase di stallo e la Corea del Nord ha ricominciato aare missili balistici a corto raggio, suscitando l’irritazione di Washington. Lo scorso 3 dicembre, la Corea del Nord era tornata ad avvertire gli Usa sulla scadenza di fine anno per trovare una soluzione sui negoziati, chiedendo a Washington di scegliere “un regalo di Natale”. Pochi giorni prima, il regime aveva condotto il tredicesimodi un lanciamissili da inizio 2019, in coincidenza con la festività del giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. Il 6 dicembre, il regime diha riesumato l’epiteto non ...

