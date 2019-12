newsmondo

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il rapporto della Cgia di Mestre sullenon. Evasitra Imu,. Il record nel Mezzoggiorno. MESTRE (VENEZIA) – Il rapporto della Cgia di Mestre sullenonha evidenziato una ‘morosità’ didi euro tra Imu,. Una cifra sicuramente molto importante per il nostro Paese che continua ad attraversare non un momento semplice dal punto di vista economico. “Se una gran parte di questi mancati pagamenti fosse recuperata – ha commentato Paolo Zabeo – molto probabilmente ci sarebbe la possibilità di abbassare le tasse locali e le tariffe dell’a tutti. Soprattutto nel Mezzogiorno, che presenta una incidenza sul mancato pagamento totale pari al 40%. Si tratta di 10,5 punti in più della media registrata al Centro e 11 in più rispetto a quella del ...

NewsMondo1 : Fisco, quasi 8 miliardi di bollette non pagate tra Imu, Tasi e acqua - ComGrazia : Fisco, quasi 8 mld di bollette non pagate tra Imu, Tasi e acqua - FrascellaPaolo : RT @FaiCislPuglia: Fisco, quasi 8 mld di bollette non pagate tra Imu, Tasi e acqua - Economia - ANSA -