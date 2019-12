Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2019-2020 | la graduatoria dopo Lillehammer

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Si è chiusa anche la seconda tappa di questadeldidi scena a. Il dominatore è sempre lui, il norvegese Jarl Magnus Riiber che ha conquistato una meravigliosa doppietta che si va ad aggiungere alle tre vittoria conquistate a Ruka. Il 22enne domina con i suoi 500 punti. Alle spalle del leader suoi compagni di squadra si tratta di Joergen Graabak con 335 e Jens Luraas Oftebro con 265 punti, Il primo dei non norvegesi è il tedesco Vinzenz Geiger quinto con 242 punti. Situazione abbastanza complicata in casa Italia. Il il migliore degli migliore degli azzurri è Samuel Costa che occupa il posto 14° con 80 punti. Alessandro Pittin in 19esima posizione con i suoi 64 punti, Aaron Kostner 25° con 37 punti.DEL1° Riiber Jarl Magnus NOR 500 2° Graabak Joergen NOR 335 3° Oftebro Jens ...

