Vincenzo Santopadre | tennis | “Matteo Berrettini è diventato allenatore di se stesso”

(Di sabato 7 dicembre 2019), coach di Matteo, ha parlato alla Federtracciando un bilancio sulla stagione 2019 del romani, gettando le basi per il 2020, dove l’azzurro esordirà all’ATP Cup nei primi giorni del nuovo anno. Di seguito le parole del tecnico ed exta italiano. L’disottolinea: “Il 2019 è stato incredibile ed esaltante, Matteo è riuscito in una maturazione esponenziale, diventando pian piano l’di se stesso. Penso sia migliorato su molti aspetti, ecco perché ha raccolto risultati su tute e superfici“. Prosegue: “Dobbiamo continuare a dargli fiducia e volontà, perché è un ragazzo che ci mette passione e volontà. La stagione che verrà sarà sicuramente diversa, per via delle aspettative che Matteo è riuscito a creare. Nel 2020 il primo impegno sarà l’ATP Cup, poi peseremo ...

