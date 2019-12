Prima della Scala 2019 | in diretta su Rai 1 la Tosca di Puccini Milly Carlucci e Antonio

davidemaggio

(Di sabato 7 dicembre 2019)E’ una delle opere più popolari e nello stesso tempo drammatiche di Giacomo. E’ la, con cui il Teatro allainaugurerà oggi la sua stagione e che Rai Cultura trasmetterà inin esclusiva a partire dalle 17.45 su Rai1 e Radio3. L’evento culturale più prestigioso dell’anno vedrà protagonisti il direttore d’orchestra Riccardo Chailly, il regista Davide Livermore e un cast di primo piano:é la star internazionale Anna Netrebko, Francesco Meli interpreta Cavaradossi mentre Luca Salsi il barone Scarpia. Più di tre ore di trasmissione, complete di sottotitoli, che faranno conoscereagli italiani, come accaduto lo scorso anno con l’Attila di Giuseppe Verdi (totalizzò il 10.8% di share con quasi due milioni di telespettatori). Oltre a trasmettere l’opera, come ormai è consuetudine, la Rai seguirà anche ciò che ...

