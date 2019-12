Omicidio Sacchi | la telefonata al 118 | «C’è un morto per terra | gli hanno sparato»

open.online

(Di sabato 7 dicembre 2019) «C’è unper, ti devi sbrigare! Gli»: sono queste le prime parole di un uomo che, nella totale disperazione, chiama il 118 dopo aver udito un colpo di pistola. A trasmetterle è “Quarto Grado”, trasmissione tv di Rete 4. Si tratterebbe di una persona che era seduta su un muretto accanto al pub a Roma in cui la sera del 23 ottobre è stato ucciso Luca. «Mandami un’ambulanza, è un ragazzo attorno ai 25 anni, capelli ricci, vestito con dei jeans, si trova in via Franco Bartoloni, angolo via Teodoro Mommsen. Sto andando al commissariato, l’aggressore è armato ed è scappato a piedi». E in sottofondo si sentono le urla. Leggi anche:, il mediatore di Del Grosso accusa Anastasia: aumentano i dubbi sulla versione della ragazza, la mossa di Anastasia: ricorso al tribunale del Riesamedi ...

Agenzia_Ansa : Svolta nelle indagini per il delitto di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola a Roma: misure cautelari nei co… - NicolaMorra63 : #droga #droga #droga: dietro l'omicidio di #lucasacchi sempre la droga. - Agenzia_Ansa : Svolta nelle indagini per l'omicidio di di Luca Sacchi. Misure cautelari nei confronti di 5 persone, c'è anche Anas… -