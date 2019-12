Milano | scontro bus-camion rifiuti | sei feriti | uno grave DIRETTA

tg24.sky

(Di sabato 7 dicembre 2019) E' accaduto questa mattina in via Ergisto Bezzi. Non è chiaro se la donna in coma fosse una passeggera o stesse camminando a piedi. Nove persone ferite, un uomo era in arresto cardiaco quando sono arrivati i soccorsi. Per un altro si sospetta la frattura del femore

fattoquotidiano : Milano, scontro tra un bus e un mezzo Amsa: 17 feriti, una persona in codice rosso - Corriere : Scontro tra filobus e mezzo Amsa: quattro i feriti, uno è gravissimo - TgLa7 : #Scontro bus-camion rifiuti a #Milano, alcuni feriti -