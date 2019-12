La Lazio rimonta | domina | straccia la Juve | 3-1

romadailynews

(Di domenica 8 dicembre 2019) Lala: 3-1 – E sette! Settima vittoria consecutiva della, e stavolta la vittima è lantus, sconfitta per la prima volta in questo campionato. S’è visto dal primo minuto che la, più in forma dei campioni bianconeri, comandava lei sul campo dell’Olimpico. E invece, in vantaggio per primi sono andati glintini, con un gol facile di Cristiano Ronaldo al termine di una spettacolare triangone con Dybala e Bentancur, mentre la difesa biancazzurra stava a guardare. Con la, un gol all’inizio taglia le gambe, spegne le idee. E invece no. I laziali si sono tirati su le maniche, hanno reagito nel modo migliore, riordinando le idee e mostrando a tutti chi erano i padroni del campo. Dybala e Ronaldo hanno provato a spaventare Strakosha, ma il portiere laziale, con l’aiuto della gomma americana che non si stanca mai di masticare, ...

