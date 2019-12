Kingdom Hearts 3 | data di uscita per il primo DLC a pagamento ReMind

eurogamer

(Di sabato 7 dicembre 2019) Square Enix ha annunciato il lancio del suoDLC aper3.Intitolato, questo contenuto scaricabile sarà lanciato per PlayStation 4 e Xbox One, andando dunque ad ampliare l'esperienza offerta dal gioco, ma in date diverse.Gli utenti delle due console non vedranno infatti lanciato il DLC simultaneamente: su PS4uscirà il 23 gennaio 2020, mentre per quanto riguarda Microsoft e la sua Xbox il DLC sarà lanciato il 25 febbraio 2020, dunque qualche giorno dopo.Leggi altro...

