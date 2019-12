Inzaghi | “Vogliamo vincere sulla Juve La Lazio è la squadra più in forma d’Italia”

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Stasera ladi Simonegiocherà contro lantus. Una partita che il tecnico biancoceleste sintetizza così: «Si affrontano la più forte e la più ind’Italia. Sarà una bellissima sfida». Ma persarà anche l’occasione per fermare Sarri, con il quale è stato in lizza, in estate, per la panchina bianonera: «Certe voci fanno sempre piacere, ma in quel momento, appena vinta la Coppa Italia, dovevo riflettere con me stesso e non ho parlato con nessuno. In quel momento per me c’era solo la». Di Sarri il tecnico delladice: «Ho visto tante partite della, si comincia a intravedere il suo lavoro. Negli altri anni con Allegri laha fatto benissimo e ha sempre vinto. Ora fanno tanti passaggi in più, laè corta». E’ il momento di, contro la, dichiara: «Con unacosì in alto e inposso dire di ...

