Gran Bretagna verso un Parlamento senza maggioranza?

(Di sabato 7 dicembre 2019) Da quasi quattro anni, la politica britannica prende botte da orbi. Due primi ministri conservatori sono stati mandati via a causa della Brexit. Ilsi è polarizzato, e il sistema di due partiti si è frammentato, in uno di almeno quattro. La fiducia delle persone nella classe politica non aveva mai raggiunto dei livelli così bassi. Eppure raramente i leader politici britannici sono sembrati così mal equipaggiati per dare una risposta adeguata.I conservatori e i laburisti, colonizzati dai populisti, hanno abbandonato il centro. Entrambi hanno purgato tutte le voci moderate. Entrambi offrono rimedi illusori che rimandano a un passato che non ha mai preso forma: i Tory nazionalisti di Boris Johnson sembrano voler tornare ai tempi della birra calda e dell’impero; il Labour, quello duro e puro di Jeremy Corbyn, alle nazionalizzazioni degli anni ...

