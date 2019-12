Francesca Pascale potrebbe scendere in piazza con le Sardine 

agi

(Di sabato 7 dicembre 2019) "Si tratta di un fenomeno spontaneo, dilagante, animato da giovani, quindi va guardato con rispetto, interesse e soprattutto non va sottovalutato. Un errore che a suo tempo è stato commesso con i 5 stelle ed il risultato è quello che è oggi sotto gli occhi di tutti. Perché etichettarlo come un gruppo manovrato da ambienti di sinistra, al fine di sminuirlo?". A parlare così delle Sardine - intervistata da Huffington Post - è, dicendo anche che "se le Sardine, oltre al moto di ribellione verso l'intolleranza sapranno interpretare lo spirito democratico e liberale di chi oggi non vuol rassegnarsi ad un'Italia che sia un monocolore e sovranista, penso che valuterò il piacere di riinper la libertà di tutti". L'auspicio "è restate indipendenti, restate liberi, siate l'anima rivoluzionaria che alberga in tutti i partiti e che pertanto non ha bisogno di ...

HuffPostItalia : 'Io sto con le sardine, potrei scendere in piazza con loro'. Intervista a Francesca Pascale - Corriere : Francesca Pascale: «Io sto con le Sardine, pronta a scendere in piazza con loro» - Corriere : Francesca Pascale: «Io sto con le Sardine, pronta a scendere in piazza con loro» -