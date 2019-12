Contributi | truffa ai danni dell’Inps | 458 denunce in Calabria

meteoweek

(Di sabato 7 dicembre 2019) Indagini condotte tra il febbraio 2017 e lo scorso novembre con danno erariale allo Stato da quasi sei milioni di euro. Scoperti rapporti eillegali nel settore agricolo Maxi operazione dei carabinieri di San Luca che hanno denunciato in stato di libertà 458 persone, tra cui 12 imprenditori agricoli, alla Procura della Repubblica di

