Conferenza De Zerbi | «Berardi? Non so se gioca Cagliari squadra tosta»

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Lastampa di Roberto De, allenatore del Sassuolo, alla vigilia della partita interna contro il(-Dal nostro inviato a Sassuolo, Antonio Parrotto) «Ilè unache non ha quella classifica a caso ma noi dobbiamo mettere in risalto le nostre armi per vincere»: parola di Roberto De, allenatore del Sassuolo. Il tecnico neroverde ha parlato instampa alla vigilia del match contro i sardi: «Il pareggio con la Juve può spostare qualcosa dal punto di vista di consapevolezza ma spero non sposti altro perché non abbiamo fatto qualcosa di inimmaginabile». Prosegue Deparlando della formazione: «è convocato ma devo capire se lo posso utilizzare, parlerò con lui e capirò il da farsi. In porta non ci sarà Consigli ma ancora Turati. Rogerio andrà are con la Primavera per mettere minuti nelle gambe, Ferrari viene in ...

fantapazzcom : Le parole di De Zerbi in conferenza stampa - 44gattdernesto : @Luca_Valoti @CarloFagnani Non mi pare siano state queste le parole di Sarri riguardo il Sassuolo, anzi in conferen… - andreatakeapill : Juventus-Sassuolo 2-2, la conferenza di De Zerbi -