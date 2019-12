Chi è Licypriya Kangujam | la più giovane attivista per il clima | a 8 anni seguita da

open.online

(Di sabato 7 dicembre 2019) «Caro signor Narendra Modi – il primo ministro dell’India -. Approvi la legge sul cambiamentotico nella sessione parlamentare. Per favore, salvi il nostro futuro. Adesso sono con la mia fonte di ispirazione, Greta Thunberg, per mettere più pressione a lei e ai leader mondiali. Non potete sottovalutarci». Il tweet di, laindiana di 8, è stato lanciato in rete, a mezzogiorno, da Madrid. La conferenza Onu sul cambiamentotico, nota come Cop25, si tiene dal 2 al 13 dicembre in Spagna, dopo che il Cile ha dovuto rinunciare al ruolo di Paese ospitante a causa delle proteste che stanno imperversando nel Paese sudamericano. Il 6 dicembre, prima dell’inizio della marcia per ilche attraverserà il centro di Madrid a partire dalle 18:00 ora locale, l’svedese e la giovanissima indiana si sono incontrate ...