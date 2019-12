Centro amministratori locali a confronto con Musumeci

liberoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Palermo, 7 dic. (Adnkronos) - Si è tenuto presso la Sala Mattarella di Palazzo di Normanni il primo incontro ufficiale promosso dal ComitatoRegione Sicilia (Cars). Al meeting erano presenti oltre 100provenienti da tutto il territorio regionale. I numerosi sinda

sabrinatehilim : RT @emanuelapatti: Sant'Anastasìa (NA), mazzette fino a 50mila euro per truccare i concorsi: arrestati sindaco, consigliere e segretario co… - marzola_daniela : RT @emanuelapatti: Sant'Anastasìa (NA), mazzette fino a 50mila euro per truccare i concorsi: arrestati sindaco, consigliere e segretario co… - TroianoMassimo1 : RT @emanuelapatti: Sant'Anastasìa (NA), mazzette fino a 50mila euro per truccare i concorsi: arrestati sindaco, consigliere e segretario co… -