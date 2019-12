Calendario Serie A calcio | orari partite di oggi | tv | streaming | programma DAZN e Sky 7

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nuovo sabato diper laA di2019/2020, che vedrà disputarsi quest’ben tre anticipi, ad iniziare dalle ore 15, quando l’Atalanta ospiterà l’Hellas Verona, in diretta televisiva esclusiva su Sky SportA, stesso canale che alle 18 trasmetterà la trasferta del Napoli, sul campo dell’Udinese, alla Dacia Arena della città friulana. A chiudere il quadro, alle 20.45, sarà invece la piattaforma, da poco visibile anche nel bouquet di Sky, che invece manderà in onda il big match di giornata, che opporrà alla Juventus di Cristiano Ronaldo la Lazio del tecnico Simone Inzaghi, in un momento di forma molto positivo. Consegui laA IN, LIVE E ON DEMAND Ildi: 7/12 15.00 Atalanta-Verona Sky 7/12 18.00 Udinese-Napoli Sky 7/12 20.45 Lazio-JuventusConsegui laA IN ...

FIGCfemminile : ?? #SerieAFemminile @TIM_vision 9??° giornata ?? Si comincia oggi alle ore 17.00 ?? In grafica il calendario ?? La News… - Sportflash24 : #SerieA 6 dic.2019: #InterRoma 0-0 anticipo 15^ giornata. Ecco il programma orario e le designazioni arbitrali degl… - _DanyOrchidea : RT @FIGCfemminile: ?? #SerieAFemminile @TIM_vision 9??° giornata ?? Si comincia oggi alle ore 17.00 ?? In grafica il calendario ?? La News ?? h… -