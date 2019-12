Ultime Notizie Roma del 06-12-2019 ore 07 | 10

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Francia paralizzata ieri dallo sciopero contro la riforma delle pensioni voluta dal Presidente Emmanuel Macron uno sciopero che si protrarrà fino a lunedì tensioni e scontri a Parigi città blindata centinaia di Black Block in strada che a volto coperto hanno anche dato alle fiamme alcuni cassonetti i casseur hanno creato tensione lanciando sassi contro le vetrine trasporti paralizzati ferma la metro della capitale scuole chiuse sbarrate le raffinerie vedremo come si sveglierà quest’oggi la capitale francese Intanto il presidente statunitense Donald Trump dopo il via libera della speaker della camera La democratica nel si pelosisarà messo in stato di accusa per La democratica e fatti sono incontestabili è il presidente Ha abusato del suo potere per beneficio personale a ...

