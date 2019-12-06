Traffico Roma del 06-12-2019 ore 14:30 (Di venerdì 6 dicembre 2019) RALLENTAMENTILUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA VIA ARDEATINA E LA VIA TUSCOLANA. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI . SI RALLENTA SULLA VIA PALMIRO TOGLIATTI TRA VIALE FERNANDO SANTI E VIALE SACCO E VANZETTI VERSO LA COLLATINA. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO LA VIA TIBURTINA TRA VIA COLLATINA E VIALE SACCO E VANZETTI. MANIFESTAZIONE NEL TARDO POMERIGGIO A SAN BASILIO, LA PARTENZA ALLE ORE 18.00 DA VIA GIROLAMO MECHELLI. IL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE ALLE ORE 20.30 IN VIA FIUMINATA. POSSIBILI CHIUSURE AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI QUESTA SERA VERRA’ CHIUSA NUOVAMENTE AL Traffico VIA DEL CORSO, PER COMPLETARE L’ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE . PERTANTO DALLA MEZZANOTTE E TRENTA ALLE 5.30 ...
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Tangenziale, chiusa per allagamento la Nuova circonvallazione interna: traffico paralizzato Il Messaggero
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Traffico Roma del 06-12-2019 ore 13 : 30: RALLENTAMENTILUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA VIA ARDEATINA E LA VIA TUSCOLANA. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI . SI RALLENTA SULLA VIA PALMIRO TOGLIATTI TRA VIALE FERNANDO SANTI E VIALE SACCO E VANZETTI VERSO LA COLLATINA. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 12 : 30: CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI . IN CENTRO E’ IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLA’AREA DI VIA VENETO SINO ALLE ORE ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 11 : 30: CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI . IN CENTRO E’ IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLA’AREA DI VIA VENETO SINO ALLE ORE ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 10 : 30: CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA SILLA, PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO E SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AREOPORTO DELL’URBE VERSI KA TANGENZIALE. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI ED IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLE VALLI ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 10 : 00: CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA SILLA, PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO E SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AREOPORTO DELL’URBE VERSI KA TANGENZIALE. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI ED IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLE VALLI ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 09 : 30: RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA PONTINA. RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO ALLA VIA MAGLIANA VERSO IL CENTRO CITTA’ SI RALLENTA SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO . SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI IN VIA ...
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