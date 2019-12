romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) RALLENTAMENTILUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA VIA ARDEATINA E LA VIA TUSCOLANA.RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI . SI RALLENTA SULLA VIA PALMIRO TOGLIATTI TRA VIALE FERNANDO SANTI E VIALE SACCO E VANZETTI VERSO LA COLLATINA. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO LA VIA TIBURTINA TRA VIA COLLATINA E VIALE SACCO E VANZETTI. MANIFESTAZIONE NEL TARDO POMERIGGIO A SAN BASILIO, LA PARTENZA ALLE ORE 18.00 DA VIA GIROLAMO MECHELLI. IL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE ALLE ORE 20.30 IN VIA FIUMINATA. POSSIBILI CHIUSURE AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI QUESTA SERA VERRA’ CHIUSA NUOVAMENTE ALVIA DEL CORSO, PER COMPLETARE L’ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE . PERTANTO DALLA MEZZANOTTE E TRENTA ALLE 5.30 ...

romadailynews : Traffico Roma del 06-12-2019 ore 14:30: RALLENTAMENTILUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-12-2019 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Diramazione Roma Sud code tra Torrenova e Raccordo Anulare > GRA #luceverde #Lazio -