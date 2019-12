Stow Your Bags | l’idea semplice e vincente per i depositi bagagli

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Roma, 6 dic. (askanews) – Un’ideache risponda a un bisogno diffuso è in genere un’idea. Seguendo questa logica Andrea Giurato ed Angelo Falcone hanno creato, una rete dicompletamente automatizzati, sicuri, semplici da usare e aperti 24 ore su 24 per rispondere alle esigenze di viaggiatori e turisti. Il primo deposito apre nel 2016 a Roma e in tre anni ne sono stati aperti 18 con oltre 120mila prenotazioni. Angelo Falcone, Co-founder della società: “Il progetto diè nato nel 2015. Noi gestivamo già delle case vacanza su Roma ed è nato dall’esigenza di accontentare i nostri clienti che spesso lasciavano ipresso il nostro ufficio. Questo ci ha dato l’idea nel tempo, visto anche il grande successo riscontrato dall’inizio, di sviluppare un progetto diverso, quindi ci siamo ...