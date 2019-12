movieplayer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ladell'universo di, ha dichiarato di non amare icon i fan, fatta eccezione per i bambini, ed. Nienteperdell'universo di, che ha ammesso di non amare fare foto con i fan. Non è una questione di snobismo, ma solo per una questione di tutela della sua vita privata. Quindi chi si aspetta di poter farsi uno scatto con lei potrebbe rimanere deluso. Ma c'è un'eccezione: i bambini. Per loro non ci sono assolutamente problemi. "Di solito dico ai fan 'Mi dispiace davvero, non oggi'": così ha rivelatodurante un'intervista per l'imminente uscita di: L'Ascesa di Skywalker poi ripresa da ComicBook. "Non sono una grande appassionata di ...

grondoamore : figurarsi in inglese coi sottotitoli in francese ??) ho confessato che non volevo vederlo, lui ci è rimasto malissim… - Noovyis : (Star Wars: Daisy Ridley dice no ai selfie con i fan, ecco perchè) Playhitmusic - - MashableItalia : RT @GianmarcoMil: BRAVI! Mi sembra fatto bene Non avete mai visto Star Wars? Ecco la guida per sopravvivere alle conversazioni con i fan @m… -