Si fa arrestare a 100 anni | realizza il sogno di una vita

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Hai mai pensato di fare una lista con tutte le cose che vorresti fare prima di morire?e lo ha fatto e alla tenera età di 100ha deciso di barrare dall’elenco un desiderio particolare. Ildie Si chiamae, è olandese e ha 100. Il suopiù grande era quello di passare una giornata in carcere. Ha sempre avuto unatranquilla, non si è mai trovata a dover fare i conti con la giustizia. Così ha avuto un’idea coraggiosa e originale! La signora ha contattato la polizia di Nimega, la città olandese in cui risiede, non lontano dal confine con la Germania. Ha spiegato agli agenti che ha sempre voluto sperimentare una cella dall’interno ma, non essendo mai stata arrestata, non ci è mai riuscita. Per quanto stupiti, gli agenti hanno deciso di accontentare la strana richiesta e hanno accettato di mettere la donna dietro le ...

