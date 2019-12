ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Oggi suc’è un affare da non perdere per chi è in cerca di una nuova TV: la da 49, con risoluzione 4K e pannelloin grado di garantire un’ampia gamma cromatica e neri profondissimi, disponibile a 549 euro anziché 999, con un risparmio di 450 euro grazie al mega sconto del 45%. Caratterizzata da un’estetica minimale e assai elegante anche grazie alle cornici di spessore ridotto,utilizza la tecnologiadi, simile a quella OLED soprattutto per quanto riguarda la resa dei neri. Questi pannelli inoltre offrono una copertura del 100% della gamma cromatica, garantendo colori realistici e ricchi. Non mancano poi soluzioni interessanti, come ad esempio il Quantum HDR, che analizza ogni scena fotogramma per fotogramma, variandone dinamicamente l’illuminazione per una resa convincente senza perdita di qualità e dettaglio anche nelle ...

Noovyis : (Samsung Q60R, smart TV QLED 4K da 49 pollici a metà prezzo su Amazon) Playhitmusic - - promoesconti : Samsung QE49Q60RATXZT Serie Q60R (2019) QLED Smart TV 49', Ultra HD 4K, Wi-Fi, Nero ??549,00 € ?? (-45%) invece di 9… - GENIOTRADE : Samsung QE75Q60RATXZT Serie Q60R QLED Smart TV 75', Ultra HD 4K, Wi-Fi, Nero, 2019 ??da 2799,00 euro a 1499,00 eu… -