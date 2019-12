LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 6 dicembre Panziera ORO e Bianchi d’ARGENTO!!!! Ora

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.38: Ai 100 metri Paltrinieri guida con il crono di 54″04, inseguito molto da vicino da Christiansen e da Romanchuk. 19.36: Ed ora è il momento della gara! I 1500 stile libero con Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza protagonisti. Sarà un duello tra Greg e Romanchuk, dove potrebbe crollare il record del mondo? Vedremo. 19.34: Come previsto, doppietta d’oro di Hosszu (57″36) a precedere la russa Kameneva (57″59) e la finlandese Laukkanen (58″62). Cocconcelli chiude con il crono di 59″51, sui tempi del record italiano. 19.28: Ora è il momento della finale dei 100 misti donne con Costanza Cocconcelli che proverà a giocarsela. 1 ITA COCCONCELLI Costanza 26 JAN 2002 59.46 2 POL TCHORZ Alicja 13 AUG 1992 59.01 3 RUS KAMENEVA Maria 27 MAY ...

