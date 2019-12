Kikò Nalli Colpito da Malore | è in Ospedale!

gossipnews.tv

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’ex marito di Tina Cipollari,, conosciuto dal pubblico per aver partecipato al Grande Fratello, è ricoverato in ospedale. L’ hairstyle nelle scorse ore è stato colto da une prontamente soccorso è stato trasportato in ospedale. Ecco quali sono le sue condizioni di salute. Momenti di apprensione per, l’ex marito di Tina Cipollari è stato colto da uned è stato trasportato in ospedale dove è tuttora ricoverato. L’hairstyle si è sentito male nelle scorse ore, mentre si trovava nella sua casa di Sabaudia, i familiari presenti hanno prontamente chiamato il 118. L’ambulanza quindi, una volta giunta, lo ha trasportato in ospedale, nello specifico al Santa Maria Goretti di Latina.si trova tuttora in ospedale, ma solo per precauzione e per fare i dovuti accertamenti. La situazione, infatti, sembra essere sotto ...

