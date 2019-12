calcioweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019)– Si sta giocando il primo match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, una partita in grado di regalare spettacolo quella tra. Qualche errore nel primo tempo che però non è stato sfruttato dagli attaccanti, nei primi minuti meglio lapoi è uscita fuori la squadra di Antonio Conte. Nel frattempo nei primi 45 minuti un doppio, nei primi minuti out il calciatore dellaSanton, pochi secondi primi della fine della prima frazione si è fermatoper un problema alla schiena, al suo posto è entrato Lazaro. Una brutta tegola dunqueper il club nerazzurro. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloinlasembra essere il primo ...

CalcioWeb : Infortunio #Candreva, stop anche in casa Inter contro la Roma - TuttoFanta : ??#INTER: infortunio alla schiena per #Candreva dopo 47'. ??Al suo posto dentro #Lazaro. #fantacalcio #seriea #InterRoma - TuttoFanta : ??#INTER: infortunio alla schiena per #Candreva dopo 47'. ??Al suo posto dentro #Lazaro. #fantacalcio #seriea… -