Governo in bilico Conte | oggi al Quirinale | tenta la carta Mattarella

Palazzo Chigi - ancora in corso il vertice di maggioranza sul Mes. Governo in bilico - tra malumori e tentativi di mediazione : Ha preso il via poco dopo le 19.30 a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza sul Mes (il fondo Salva-Stati) che nelle ultime settimane ha creato non pochi grattacapi all’interno dell’esecutivo giallorosso. Da una parte il Movimento 5 Stelle, che chiede una revisione del trattato, dall’altra il Partito Democratico che lo giudica indispensabile per non perdere credibilità all’interno della Ue e non mettere in agitazione i ...

