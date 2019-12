Fedez e la lite con J-Ax e Rovazzi | “Mi hanno tradito”

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019)ha rilasciato un’intima intervista dove, oltre ad aver parlato dei suoi rischi con la sclerosi multipla, ha confidato per la prima volta i motivi dietro alla suacon J-Ax e Fabio: lacon J-Ax eCome un fulmine a ciel serenoha messo fine a due delle sue amicizie più importanti: quella con il rapper J-Ax e quella con Fabio. Per la prima volta il marito di Chiara Ferragni ha spiegato i motivi dietro alle presunte discussioni avute con i due personaggi: “Con J-Ax e con Fabioho perso un pezzo della mia famiglia acquisita. Io e J-Ax ci eravamo separati dal nostro manager e abbiamo aperto un’agenzia, un clima fantastico. Quando è entrato Fabio, è diventato il mio migliore amico. La canzone “Andiamo a comandare” ci esplose in mano, tutto avvenne in un clima di vera amicizia”, ha confessato. A detta di ...

