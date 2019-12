Federica Panicucci caccia un ospite dallo studio | caos a Mattino 5

lanostratv

(Di venerdì 6 dicembre 2019)Cinque:Joss Procino fuori dagli studinon poteva di certo immaginare che l’ultima puntata della settimana di5 si sarebbe rivelata un vero e proprio. Cosa è successo? La bionda conduttrice ha parlato del presunto tradimento di Ignazio Moser ai danni di Cecilia Rodriguez., oltre a parlare del gossip, ha mandato in onda anche la smentita dello sportivo, ma Joss Procino non è sembrato credere sue parole. Ma cosa smentisce? Tanto lo sappiamo tutti che lui di certo non è un santo! ha sbottato Joss, andandosi a scontrare con Sarah Altobello che difendeva la coppia formata da Ignazio e Cecilia. I due, purtroppo, non hanno discusso in maniera pacifica e tranquilla, tutt’altro. Tanto da costringere la conduttrice a prendere una drastica decisione:hato Joss Procino dagli studi di ...

