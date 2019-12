Di Maio | A Bruxelles impegno per togliere sanzioni alla Russia

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Diasseconda, ma invita a riflettere sulle ripercussioni che leeuropee a Mosca potrebbero verificarsi anche in Italia. A margine del bilaterale col suo omologo russo Sergej Lavrov, il ministro degli Esteri italiano ha spiegato che “Sul tema delleda parte dell’Unione europea, l’Italia si muove nel solco dima intende promuovere anche una riflessione politica in seno all’Unione sugli effetti che le, e le contro-russe, stanno avendo sulle nostre aziende”. Diha affermato di voler evidenziare anche “i passi in avanti compiuti nell’accordo di Minsk nello scongelare la situazione”.Diha comunicato a Lavrov di aver fatto presente anche il problema delleposte da Mosca sul parmigiano reggiano. ”È una sanzione che va rimossa - ha detto il capo ...

