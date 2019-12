Ciclismo | la NextGen dell’Italia | Simone Ravanelli Dagli Elite all’Androni per

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Nei numeri precedenti di questa rubrica abbiamo sempre parlato di atleti U23, oggi, però, cambiamo e vi presentiamo un giovane italiano dal futuro luminoso che arriva dalla categoria. Prossimo alfiere dell’Androni di Gianni Savio,non è un corridore esploso tardi, come lascerebbe pensare il fatto che abbia dovuto aspettare i 24 anni per passare professionista, ma un ragazzo il cui talento è sempre stato chiaro a tutti, il quale, però, è stato rallentato da alcuni fastidiosi problemi fisici. Già nella prima stagione da U23, nel 2014, infatti,fu capace di arrivare in top-10 al Giro delle Pesche Nettarine e di chiudere 13°, migliorando il piazzamento di giorno in giorno, al Giro della Valle d’Aosta. L’anno successivo quel 13° divenne un 7° posto, frutto nuovamente di una gara in continuo crescendo da parte del bergamasco. Se ...

