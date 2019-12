Cagnolina trova il modo migliore per attirare l’attenzione che merita

bigodino

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Chewie è unadavvero molto intelligente e adorabile. Ha vissuto i primi sei anni della sua vita all’interno della gabbia di un allevamento di cuccioli. Ma poi hato una famiglia che la potesse amare e darle tutto il calore di cui ha bisogno. Di sicuro lei ce l’ha messa tutta per farsi notare ersi finalmente la giusta attenzione. Quando Chewie è stata adottata era letteralmente terrorizzata. Lei aveva sempre vissuto in una gabbia, non aveva mai avuto una casa e una famiglia tutte sue. Era tutto nuovo per lei. Rikki Perez ha raccontato che pian piano ha cominciato a sentirsi finalmente a casa. La famiglia ce l’ha messa tutta per farla sentire a suo agio. L’amore e le cure che riceve ogni giorno dalla sua famiglia hanno creato l’ambiente giusto perre la fiducia di cui aveva bisogno. Quando però gli amici umani sembravano dare più ...

gattufola1 : RT @CrisciGloria: La cagnolina cieca Lola trova una famiglia grazie a un imprenditore dal cuore d'oro - annabellabrindi : RT @CrisciGloria: La cagnolina cieca Lola trova una famiglia grazie a un imprenditore dal cuore d'oro - BarracoLucia : RT @CrisciGloria: La cagnolina cieca Lola trova una famiglia grazie a un imprenditore dal cuore d'oro -