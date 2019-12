Aspetta figlia da uno dei 4 compagni | “La cresceremo tutti insieme”

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Arriva dalla Florida la storia di Tory Ojeda, ragazza di vent’anni con quattroe rimasta incinta di uno di loro. Il fatto più strano è che a crescere il nascituro sarà non solo il padre ma anchegli altri partners. Incinta di uno dei quattroMarc, Travis, Ethan e Christopher sono i nomi delle quattro persone con cui è impegnata. Con il primo, un 18enne, ha intrapreso una relazione durante la scuola per iniziarne un’altra con il secondo dopo due mesi e con cui a luglio 2020 si sposerà. Con gli ultimi due, amici di lunga data, si è invece fidanzata in seguito, sempre mantenendo rapporti congli altri. Una relazione aperta dunque, di cui lei è l’unico membro ad avere partner multipli. I quattro ragazzi sono infatti impegnati soltanto con lei, anche se è Tory stessa ad ammettere che gradirebbe se qualcuno di loro trovasse una seconda partner. ...

