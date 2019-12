Ansiosa | individualista | alla ricerca dell’uomo solo al comando | l’Italia è un popolo che

lastampa

(Di venerdì 6 dicembre 2019)rmante il Rapporto Censis 2019: l’incertezza è lo stato d’animo con cui il 69% degli italiani guarda al futuro

LaStampa : Ansiosa, individualista e razzista: l’Italia è un popolo che non si fida più di nessuno - Massimo_Oriti : RT @LaStampa: Ansiosa, individualista e razzista: l’Italia è un popolo che non si fida più di nessuno - algablu : RT @VITAnonprofit: .@FonteCensis: Italia ansiosa, un popolo che non si fida più di nessuno -