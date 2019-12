Zecchino d’oro | Antonella Clerici ha un problema in diretta | “Scusate”

lanostratv

(Di giovedì 5 dicembre 2019): problemi tecnici nella seconda puntata dellod’oro 2019 E’ andata in onda oggi, giovedì 5 dicembre 2019, la seconda puntata del 62°d’oro, come sempre con la conduzione di, che come ieri ha timonato il festival della canzone per bambini a partire dalle 16.50 su Rai1, nella fascia oraria solitamente occupata da La vita indi Alberto Matano e Lorella Cuccarini, in pausa fino a venerdì. E nell’appuntamento odierno dellod’oro pernon sono mancati gli intoppi. Lanciando l’esibizione di alcuni artisti travestiti da gatti, protagonisti di uno spettacolo visibile su Rai Yoyo,si è infatti allontanata dal palco, ma la musica non è partita. Dopo alcuni attimi di perplessità e gli ospiti vestiti da gatti rimasti muti e immobili, il pubblico ha fatto partire un ...

vanillanera : Gli altri a 23 anni: Hanno dei bambini che guardano lo Zecchino d'oro. Io a 23 anni: Seduta sul divano con il pigia… - lory194 : RT @lory194: @violinkey2013 @antoclerici @CristinaDAvena @zecchinodoro @RaiUno Infatti vogliamo @CristinaDAvena allo zecchino d'oro! - lory194 : @violinkey2013 @antoclerici @CristinaDAvena @zecchinodoro @RaiUno Infatti vogliamo @CristinaDAvena allo zecchino d'oro! -