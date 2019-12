Uomini e donne | il web indignato contro Ida Platano | ' Basta sponsor | è solo business'

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri è, senza dubbio, l'argomento del giorno tra il pubblico di. Nei social network rimbalzano i commenti relativi alla reazione di Ida, rimasta sorpresa, e quasi impietrita, davanti alla domanda del cavaliere tarantino. Al momento non è dato sapere quale sia stata la sua risposta ela prossima registrazione del Trono Over potrà finalmente chiarire se lei abbia deciso di concedere una seria possibilità al Guarnieri. Nel frattempo, i commentidi lei sono particolarmente numerosi negli account dedicati al programma condotto da Maria De Filippi. Sono in molti a credere, infatti, che Ida non sia davvero interessata a Riccardo ma che stia portando avanti questo 'siparietto'per tenere alto l'interesse mediatico su di sé. Il webIda: 'È' Nonostante la romantica dichiarazione di ...

matteosalvinimi : Felice di aver partecipato questa mattina a Roma alla Messa per Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, per ri… - welikeduel : 'Troppe donne continuano a morire per mano di chi dovrebbe amarle. Bisogna cambiare la mentalità, noi le leggi ce l… - stanzaselvaggia : Quando gli uomini ricordano che anche le donne uccidono, dovrebbero sforzarsi di capire la differenza tra crimine e… -