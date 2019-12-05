Traffico Roma del 05-12-2019 ore 16:30 (Di giovedì 5 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA E IN QUELLA INTERNA TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 ANCHE DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI Roma E’ IN PORGRAMMA UN CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. FINO ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. MENTRE ALLE ORE 16.30, IN PIAZZA SAN PIETRO, AVRÀ LUOGO LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA NATIVITÀ DI NOSTRO SIGNORE E L’ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE A CUI PRENDERANNO PARTE AUTORITÀ CIVILI E RELIGIOSE, NONCHÉ NUMEROSI FEDELI. POSSIBILI DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE . PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI ...
romadailynews
79_Alessio : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: Grande Raccordo Anulare di Roma, code causa #incidente tra svincolo 26 (SS148 via Pontina) e svincolo… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-12-2019 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Altre notizie : Traffico Roma del ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 10:00 RomaDailyNews
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 05-12-2019 ore 10:00 - RomaDailyNews
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 10:00 RomaDailyNews
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 15 : 30: SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA E IN QUELLA INTERNA TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 ANCHE DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI Roma E’ IN PORGRAMMA UN CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. FINO ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. MENTRE ALLE ORE 16.30, ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 14 : 30: IN VIA GREGORIOVII INCIDNETE CON DISAGI AL Traffico IN PROSSIMITÀ DI VIA CARDINALE TRIPEPI OGGI E DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI Roma HA LUOGO UN CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. DALLE 14:30 ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. MENTRE ALLE ORE 16.30, IN PIAZZA SAN PIETRO, AVRÀ LUOGO LA CERIMONIA ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 13 : 30: IN VIA GREGORIOVII INCIDNETE CON DISAGI AL Traffico IN PROSSIMITÀ DI VIA CARDINALE TRIPEPI OGGI E DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI Roma HA LUOGO UN CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. DALLE 14:30 ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. MENTRE ALLE ORE 16.30, IN PIAZZA SAN PIETRO, AVRÀ LUOGO LA CERIMONIA ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 12 : 30: Traffico NORMALIZZATO SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. IN CITTÀ SULLA SALARIA RESTANO LE CODE TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST UN INCIDENTE SI SEGNALA ANCORA SU VIALE PARIOLI IN PROSSIMITÀ DI VIA GUALTIERO CASTELLINI A LIDO DI OSTIA CHIUSA AL Traffico VIA DEGLI ALDOBRANDINI TRA VIA RUTILIO NAMAZIANO ED IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI MENTRE VIA OLETTA È STATA RIAPERTA TRA VIALE DELLA VITTORIA E VIA POGGIO DI VENACO TERMINE ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 11 : 30: Traffico NORMALIZZATO SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. IN CITTÀ SULLA SALARIA RESTANO LE CODE TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST UN INCIDENTE SI SEGNALA ANCORA SU VIALE PARIOLI IN PROSSIMITÀ DI VIA GUALTIERO CASTELLINI A LIDO DI OSTIA CHIUSA AL Traffico VIA DEGLI ALDOBRANDINI TRA VIA RUTILIO NAMAZIANO ED IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI MENTRE VIA OLETTA È STATA RIAPERTA TRA VIALE DELLA VITTORIA E VIA POGGIO DI VENACO TERMINE ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 10 : 30: SI STA IN FILA ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA DIVERSI GLI INCIDENTI CON CODE TRA LA CASSIA BIS E LA CASSIA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PIU AVANTI STRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA, INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE E TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN ...
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma