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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 05-12-2019 ore 16 | 30 SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA E IN ...

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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 16:30 (Di giovedì 5 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA E IN QUELLA INTERNA TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 ANCHE DOMANI  PRESSO LA NUOVA FIERA DI Roma E’ IN PORGRAMMA UN  CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. FINO  ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. MENTRE  ALLE ORE 16.30, IN PIAZZA SAN PIETRO, AVRÀ LUOGO LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA NATIVITÀ DI NOSTRO SIGNORE E L’ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE A CUI PRENDERANNO PARTE AUTORITÀ CIVILI E RELIGIOSE, NONCHÉ NUMEROSI FEDELI. POSSIBILI DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE . PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI ...
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    : Traffico NORMALIZZATO SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. IN CITTÀ SULLA SALARIA RESTANO LE CODE  TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST UN  INCIDENTE SI SEGNALA ANCORA SU VIALE PARIOLI IN PROSSIMITÀ DI VIA GUALTIERO CASTELLINI  A LIDO DI OSTIA CHIUSA AL Traffico VIA DEGLI ALDOBRANDINI TRA VIA RUTILIO NAMAZIANO ED IL  LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI MENTRE VIA OLETTA È STATA RIAPERTA TRA VIALE DELLA VITTORIA E VIA POGGIO DI VENACO  TERMINE ...

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