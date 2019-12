Star Fox 2 | Super Punch-Out e altri quattro titoli in arrivo su Nintendo Switch Online

eurogamer

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Gli abbonanti apotranno giocare a sei nuoviNES e SNES inquesto mese, giusto in tempo per le vacanze natalizie. Tra questi figuraFox 2, il sequel che ha fatto il suo debutto ufficiale sullaNES Classic Edition nel 2017.Oltre a lui troviamo i giochi SNES-Out!!, Breath of Fire 2 e Kirby, così come i giochi NES Chrystalis e Journey to Silius. Tutti e sei i giochi saranno disponibili tramitea partire dal 12 dicembre. L'aggiunta di questiporterà a 74 il numero di giochi NES e SNES classici giocabili tramitevi consente di giocarecon i vostri amici a giochi come Splatoon 2,Smash Bros. Ultimate ed ARMS, per citarne alcuni. L'abbonamento ha un costo annuale di 19,99 euro, ma è possibile scegliere anche un piano mensile e ...

