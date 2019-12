Quanto guadagna e come si diventa una Guardia Svizzera?

cronacasocial

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Alti, belli, necessariamente svizzeri, con una paga non altissima. Le guardie svizzere sono note per il loro ruolo cerimoniale nei ricevimenti ufficiali e nelle visite in Vaticano. Quando svolgono questa funzione, le guardie portano spada e alabarda e indossano uniformi colorate di foggia rinascimentale. Sul capo hanno un casco dalle forme antiche, ma che nella sua versione più recente è prodotto con una stampante 3D. Al di là del ruolo cerimoniale, negli ultimi decenni le guardie hanno fornito sempre più spesso anche servizi di sicurezza, in collaborazione con la polizia del Vaticano e con le forze dell’ordine italiane. In tal caso portano anche armi moderne. Le guardie accompagnano inoltre il papa nei suoi viaggi all’estero. In un recente discorso esterno alle nuove guardie, il pontefice ha parlato inoltre di un mandato di cura pastorale verso gli innumerevoli supplicanti ...

