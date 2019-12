Processo civile | via libera alla riforma | cosa cambia per i processi

open.online

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il governo supera il primo scoglio sulla Giustizia con ladel, approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri. Restano sul tavolo le tensioni per le misure della prescrizione, contenute nel dl Anticorruzione, sulla quale la maggioranza cerca ancora un’intesa, ma per la quale lo stesso premier Conte si è detto ottimista. Laprevede quattro principali novità, a cominciare driduzione dei tempi del, attraverso la compressione dei termini per lo svolgimento delle varie fasi e l’obbligo, da parte del giudice, quando provvede sulle istanze istruttorie, di predisporre il calendario delle udienze nonché, per le parti, l’obbligo di deposito dei documenti e degli atti esclusivamente con modalità telematiche. Sui contenziosi, si amplia il catalogo delle controversie nelle quali è obbligatorio il preventivo tentativo di risoluzione ...

