Parigi | scontri con i black bloc | lanci di sassi contro vetrine e camion in fiamme

ilmessaggero

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Francia,a Place de la Republique: almeno 500in azione prima della partenza del corteo dei manifestantila riforma delle pensioni, con cassonetti dati...

RaiNews : Sono in corso scontri a #Parigi e a Nantes, dove si tengono manifestazioni organizzate contro la riforma delle pens… - ZettiGiuliano : Sciopero generale in Francia. Parigi paralizzata da scontri violenti dei bkack block e gilet jaune . Tutti contro M… - Alien1it : In Francia sciopero generale contro la riforma delle pensioni, scontri a #Parigi, cassonetti in fiamme - Mondo - AN… -