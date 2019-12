Meloni | era ora venisse apposta targa in onore fratelli Mattei a Primavalle

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Roma – “46 anni dopo il rogo dioggi e’ stata finalmente posta unain ricordo del martirio deiStefano e Virgilio, bruciati vivi nell’incendio dello loro casa appiccato dai militanti di Potere operaio”. “Comed’Italia siamo stati orgogliosi di aver proposto questa iniziativa, che e’ stata poi condivisa e ha consentito di celebrare oggi una cerimonia istituzionale alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Municipio XIV e della Regione Lazio”. “Spiace molto per l’assenza di un esponente della Giunta Raggi, ma oggi non e’ il momento delle polemiche. Oggi e’ il momento della memoria di uno dei crimini piu’ orrendi degli Anni di Piombo”. Lo scrive su Facebook il presidente did’Italia, Giorgia. L'articolo: era ora...

