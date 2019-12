“Lo stato entrerà in Ilva” Chiacchierata con Patuanelli

ilfoglio

(Di giovedì 5 dicembre 2019) A vederlo arrivare così, un po’ in ritardo sull’orario concordato, trafelato, con gli occhi già arrossati (“Ho dormito quattro ore, stanotte”) alle dieci del mattino, viene spontaneo chiedergli chi glielo abbia fatto fare: prendersi il Mise lasciatogli in eredità da Luigi Di Maio. Domanda facile, a

Mov5Stelle : Il #MES è stato votato nel 2012 anche da chi ora lo attacca in maniera strumentale per seminare panico e disinforma… - ShooterHatesYou : Ecco Alice Weidel dell'AFD (sovranisti tedeschi) che accusa l'Italia di voler prendere i soldi tedeschi con il MES… - NicolaMorra63 : @virginiaraggi @virginiaraggi riconosco il coraggio di non essersi tirata indietro quando c'era da far rispettare l… -