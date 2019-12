forzazzurri

(Di giovedì 5 dicembre 2019): Koulibaly sta. non è scontento di essere rimasto. Adesso temo che sia un problema di testa, non è contento. Juventus che rischia di cadere più dell’Inter Fulvio, ex calciatore -tra le altre dell’Udinese, è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare del Napoli, di Koulibaly e di altro. Queste le parole dell’ex difensore che ha vestito anche le maglie di Milan, Inter, Roma, Genoa e della Nazionale italiana: SU NAPOLI Amo follemente Napoli, mia moglie è napoletana. Ci fu un contatto per me, ma all’ora decidevano le società, non i giocatori. Il Napoli ha avuto tantissimi difensori che hanno vestito la maglia della Nazionale. SUL PERIODO CHE STA ATTRAVERSANDO KOULIBALY Koulibaly? E’ tra i difensori migliori al mondo, quest’anno è partito con un ...

Enzovit : Collovati: ”Koulibaly sta soffrendo psicologicamente. Amo il Napoli!” - milanmagazine_ : IL PARERE - Collovati: 'Koulibaly? E' tra i difensori migliori al mondo' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: IL PARERE - Collovati: 'Koulibaly? E' tra i difensori migliori al mondo' -