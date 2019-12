Assalto alla Gls | malviventi in fuga con un bottino di 16 mila euro

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Quattro uomini armati di pistola hanno preso dila sede dell’azienda di spedizione Gls a Noventa di Piave. La vicenda ha avuto luogo nella serata di martedì 3 dicembre poco prima delle ore 20. RapinaGls, banditi inMomenti di terrore per gli impiegati della sede dell’azienda di spedizioni Gls a Noventa di Piave che lo scorso 3 dicembre hanno dovuto fare i conti con l’di alcuni banditi incappucciati. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, la banda diè entrata in azione poco prima delle ore 20, mentre uno dei rapinatori è rimasto in auto per favorire la. I tre banditi, con i volti coperti da passamontagna, sono quindi entrati nella filiale, minacciando le operatrici all’ingresso con una pistola, per poi farsi consegnare l’incasso. I banditi, quindi, sono riusciti a darsicon undi circa 16 ...

