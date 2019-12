Anastasia e i 70mila euro «Lo zaino? Non so nulla»

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Stefano Vladovich L'ucraina interrogata dal gip: «Io e Luca non c'entravamocon il traffico di droga» Roma «I settantamila? Non sapevo di averli nello. Io e Luca andavamo sempre in quel pub, con il traffico di droga non c'entriamo». Piange davanti al gip Costantino Del Robbio Anastasiya Kylemnyk, 25 anni. Piange e si difende come può. Ovvero scaricando tutte le accuse sull'amico di Luca, Giovanni Princi, 2Cni, secondo l'ucraina, a trattare per quei 15 chili di marijuana con gli emissari di Del Grosso, Simone Piromalli e Valerio Rispoli prima, con il killer dopo. Si ferma più volte per singhiozzare Anastasiya, nonostante l'impianto accusatorio definito dalla stessa Procura «granitico». E accusa, a sua volta, Princi, l'ex compagno di liceo di Luca, ucciso con un colpo di 38 special esploso da Del Grosso. «Prima di quel momento Giovanni era un grandissimo ...

fattoquotidiano : Omicidio Luca Sacchi, Anastasia al gip: “Non sapevo di aver 70mila euro nello zainetto” - HuffPostItalia : 'Non sapevo di avere 70mila euro nello zaino': Anastasiya risponde ai magistrati - Agenzia_Ansa : Svolta nelle indagini per l'omicidio di di Luca Sacchi. Misure cautelari nei confronti di 5 persone, c'è anche Anas… -