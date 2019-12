Sondaggi | M5s scende sotto il 16% | partito di Renzi al 3 | 6 dopo l’inchiesta su Open

Sondaggi elettorali Ixè : FDI all’11% - crisi nera per M5S e Italia Viva : Sondaggi elettorali Ixè: FDI all’11%, crisi nera per M5S e Italia Viva Le Sardine che stanno riempiendo piano piano tutte le piazze d’Italia, hanno un potenziale elettorale del 7,5%. Di questi il 2,4% dei voti arriverebbe dal Pd, l’1% dal Movimento 5 Stelle, l’1,4% da altri partiti e il restante 2,7% da indecisi e astenuti. A dirlo sono i Sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca andati in onda il 3 dicembre. Sul potenziale ...

Sondaggi elettorali al 2 dicembre : Lega sempre in testa - stabile il PD mentre crolla l’M5S : Gli ultimi Sondaggi elettorali rivelano come la Lega di Matteo Salvini sia sempre in testa alle preferenze degli italiani, mentre l’M5S perde consensi. All’indomani della giornata più complicata dell’attuale governo, spaccato sulla questione Mes e attaccato duramente dalle opposizioni, i programmi di approfondimento politico hanno portato i risultati dei Sondaggi sulle preferenze degli italiani. D’altronde, ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - cresce ancora la Lega e boom di Azione di Calenda - ulteriore calo del Pd e del M5S : Una SituAzione, secondo i sondaggi, molto particolare quella che si sta creando con la Lega che continua a salire nei sondaggi e con i partiti al governo inesorabilmente bocciati dagli elettori. Ottimo esordio di Azione la nuova formAzione politica fondata dall’ex Pd Calenda, calano invece Forza Italia e Italia Viva anche dopo l’inchiesta Open. Stabile Fratelli d’Italia. In particolare, la formAzione di Calenda esordisce con ...

Sondaggi politici - Lega stabile al 34 - 7% - mantiene il primato. Giù Pd e M5s nell’ultima settimana : Secondo l'ultima rilevazione effettuata da Tecnè per 'Quarta Repubblica', la Lega è sempre primo partito, al 34,7% e non ha subito variazioni nell'ultima settimana. Il Partito Democratico è il secondo partito, ma è ancora molto indietro rispetto alla Lega: se si andasse oggi alle urne toccherebbe quota 19%.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali : calano M5S e Forza Italia - incrementa la Lega : Gli ultimi Sondaggi politici di SWG, diffusi il 2 dicembre, mostrano una nuova perdita di consensi per il Movimento 5 Stelle. Le intenzioni di voto mostrate in occasione del consueto appuntamento settimanale su La7, evidenziano un calo netto per i grillini, che perdono altro terreno nei confronti dei partiti al comando. Dopo una breve parentesi negativa, è tornata a salire la Lega, che ha così allungato sugli inseguitori. Nel corso della prima ...

Sondaggi elettorali Tecnè : cresce solo Fratelli d’Italia - giù Pd e M5S : Sondaggi elettorali Tecnè: cresce solo Fratelli d’Italia, giù Pd e M5S I Sondaggi elettorali Tecnè per Quarta Repubblica, andati in onda il 2 dicembre, danno una Lega stabile al 34,7% e le forze giallo rosse tutte in calo. A registrare una perdita importante di consensi è soprattutto il Pd che, rispetto alla settimana precedente, lascia per strada lo 0,6 scendendo al 19%. Il Movimento 5 Stelle, ancora in stato confusionale nonostante ...

Sondaggio Swg - la Lega torna a crescere : calano tutti - M5s -1%. Ecco quanti voti vale Azione di Calenda : torna a salire il consenso della Lega secondo l’ultimo Sondaggio Swg diffuso dal TgLa7. Il partito di Matteo Salvini ha guadagnato in una settimana lo 0,7% portandosi al 33,8%. Il Carroccio è poi l’unico partito a godere del segno positivo, a parte una leggera variAzione per Sinistra italiana/Mdp. Perde terreno infatti il Partito democratico, che resta seconda forza ma con un calo dello 0,4% che lo porta al 17,7%. Calo più vistoso per il ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - Lega in calo - sprofonda il M5S - salgono Pd e FDI - stabile FI : L’ultimo sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera di Nando Pagnoncelli dimostra ancora una volta come è in netto calo la fiducia degli italiani nei confronti del governo di giallofuscia. La situazione ingarbugliata dell’Ilva. L’allagamento record a Venezia riconducibile alle opere mai terminate del Mose. La crisi perenne dell’Alitalia, il dissesto idrogeologico e infine il caso Mes danno una dimostrazione di un’Italia sull’orlo del ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - sale ancora la Lega che sfonda il 35% dei consensi - da incubo per Pd e M5S : Una vittoria netta e schiacciante quella che il centrodestra otterrebbe se si votasse in questo periodo. Il centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta dei seggi in parlamento e non solo se si votasse con la legge attuale la stragrande maggioranza dei collegi uninominali andrebbe al centrodestra. Secondo gli Ultimi sondaggi la Lega volerebbe al 35,3% delle intenzioni di voto. In una sola settimana conquista l’0,8% in più di consensi. ...

Sondaggi - perdono terreno Lega e M5s. Continua l'ascesa di Fratelli d'Italia : Secondo l'ultimo Sondaggio Ipsos il partito di Giorgia Meloni si attesta al 10,6% dei consensi, in lieve crescita anche il...

Sondaggi elettorali Tecnè : crescono le forze sovraniste - giù Pd e M5S : Sondaggi elettorali Tecnè: crescono le forze sovraniste, giù Pd e M5S Le forze sovraniste sono in netta crescita. E’ questa l’indicazione che arriva dagli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè realizzati per l’Agenzia Dire nel consueto Monitor del venerdì. A differenza degli altri istituti demoscopici, tra cui il nostro, che questa settimana hanno registrato un calo dei consensi della Lega, Tecnè sonda il Carroccio in crescita ...

Sondaggi - la Lega è il primo partito : 32 - 8%. Il Pd fermo al 19 - 3% - terzo il M5s. Renzi al 5% : La Lega di Matteo Salvini si conferma il primo partito, così come il centrodestra la prima coalizione. Lo rivela il Sondaggio settimanale di Index Research realizzato per la trasmissione Piazza Pulita di La7: seppur in testa, il Carroccio cala dello 0,6% in una settimana, passando dal 33,4% al 32,8%. In lieve discesa anche il Pd che si attesta al 19,3% (era al 19,6). Segno positivo, invece, per il Movimento Cinque Stelle che sale dal 16,8% al ...

Sondaggio - Lega primo partito : ma l'Italia è spaccata in due. Cresce M5S - cala il Pd : La Lega di Matteo Salvini si conferma il primo partito, ma in calo questa settimana di uno 0.6% per passare dal 33,4% al 32,8%. È il dato che emerge dal Sondaggio settimanale di Index Research...

Renato Mannheimer - il Sondaggio che seppellisce il M5s : "Per il 50% degli italiani l'esperienza è fallita" : Che il Movimento 5 stelle abbia più che dimezzato i consensi ottenuti nel marzo 2018 lo si era visto in occasione delle ultime elezioni europee. Ma il declino appare incessante ed irreversibile. È quanto sostiene Renato Mannheimer a Il Giornale, riprendendo il sondaggio di Euremetra MR per la trasmi