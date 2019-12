Nuoto | Europei 2019 | gli avversari di Gabriele Detti nei 400 sl Occhio a De Tullio e al

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Alla vigilia del Campionato Europeo in vasca corta di Glasgow, l’Italia si aspetta tanto da coloro che, più di tutti gli altri, l’hanno resa grande nelle ultime uscite internazionali: gli Splash Brothers. Se Gregorio Paltrinieri si cimenterà in 800 e 1500 stile libero,scenderà subito in acqua nei 400 stile libero di cui è bronzo mondiale e olimpico in carica. Il Golden Boy del centro federale di Ostia arriverà a questo appuntamento dopo aver ben figurato nel Meeting Mussi-Femiano-Lombardi, nella sua prima uscita stagionale, con la consapevolezza di avere nei campionati italiani assoluti della prossima settimana, valevoli per ottenere i pass per Tokyo 2020, il grande obiettivo di questa prima parte di stagione. Nei suoi quattrocento, non ci sarà ad attenderlo l’ucraino, compagno di allenamento eo di mille battaglie con Gregorio Paltrinieri, ...

nzingaretti : E’ ufficiale:! Europei di Nuoto 2022 a Roma, un grande risultato che vedrà la Regione in prima linea. Lavoriamo ins… - MarcoBellinazzo : Ma il premio alla coerenza oggi va agli amministratori di Roma, sindaco in testa, che esultano per l'assegnazione d… - LiaCapizzi : Gli Europei di Nuoto 2022 a Roma. Un segnale di crescita per l'Italia, dall'appeal sportivo all'organizzazione di… -