newsmondo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ennesimodi. Un barcone è affondatodell’Oceano60. Si temono diversi dispersi. ROMA – Nuovodi. Nella serata di mercoledì 4 dicembre 2019 un barcone è affondatodell’Oceanoall’altezza di Nuadibù, in Mauritiana. Le prime indiscrezioni parlano di60mentre altri 74 sono riusciti a raggiungere in qualche modo le coste e a mettersi in salvo. Si temono diversi dispersi perché le prime indiscrezioni parlano di150 persone a bordo dell’imbarcazione. Le ricerche sono in corso anche se il tempo stringe e il rischio di un bilancio molto più grave è alto.prossime ore si avrà un numero più preciso delle vittime e dei profughi tratti in salvo.nell’OceanoSecondo le prime informazioni il barcone era partito ...

SARwatchMED : RT @TgrSicilia: Oltre cento migranti sbarcati tra Messina e Pozzallo. Erano stati soccorsi dalle navi Ocean Viking e Alan Kurdi. E intanto… - NewsMondo1 : Naufragio di migranti nelle acque dell’Oceano Atlantico: almeno 60 morti - luciabasso2 : RT @TgrSicilia: Oltre cento migranti sbarcati tra Messina e Pozzallo. Erano stati soccorsi dalle navi Ocean Viking e Alan Kurdi. E intanto… -