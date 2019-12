ilfogliettone

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) La procura diindaga sulle "spese pazze" di Joseph, il misterioso docente maltese coinvolto nel Russiagate, scomparso dai radar da fine 2017, che per alcuni anni e' stato presidente del Consorzio universitario della Citta' dei Templi. I reati ipotizzati nel fascicolo sono, al momento, truffa e abuso d'ufficio. Lesono state avviate dopo che il presidente facente funzioni del Consorzio universitario, Giovanni Di Maida, ha scoperto un "buco" di 100, forse 200 mila euro, ed ha presentato un esposto alla Guardia di finanza. Gli ammanchi sarebbero dovuti a spese compiute da- per viaggi all'estero, acquisto di telefonini, ma anche bollette telefoniche da 4 mila euro - nel periodo in cui e' stato presidente del Consorzio universitario di- dal 2009 al 2012 - su indicazione dell'allora presidente della Provincia Eugenio D'Orsi.Solo nel 2010, con ...

HuffPostItalia : La procura di Agrigento indaga sulle 'spese pazze' di Mifsud, il prof del Russiagate - ilfogliettone : Le 'spese pazze' di Mifsud, indagini ad Agrigento - - NuovoSud : Università di Agrigento, indagini Procura sulle 'spese pazze' di Mifsud -